Din cei 332 de profesori inscrisi la examenul de definitivat, 17 au fost absenti, 17 s-au retras din motive personale si 1 a fost eliminat, in Timis."El a fost eliminat, fiindca a fost prins cu un dispozitiv de comunicare, asupra lui", spune Halasz Ferenc, inspector general adjunct al Inspectoratului Scolar Timis.Poba scrisa din cadrul examenului national pentru definitivare in invatamant s-a desfasurat in data de 19 iulie 2023.Candidatii au sustinut examenul din 44 de discipline de ... citeste toata stirea