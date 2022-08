Un profesor din Timis a declarat venituri din meditatii de 50.000 de lei, altul, din Arad, de 60.000 de euro

Presedintele ANAF, Lucian Heius, a declarat, luni, in cadrul unei conferinte de presa, ca profesorii care dau meditatii incep sa-si declare veniturile si sa plateasca impozite, oferind doua exemple de cadre didactice din vestul tarii."Au fost situatii in care acest gen de persoane care dau meditatii s-au autorizat si au declarat. Undeva in Vestul tarii, la Arad, cred ca un profesor a declarat venituri, undeva, la 60.000 de euro si a platit impozit pe ele. La ... citeste toata stirea