11 ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Romane s-au rugat impreuna cu preoti, diaconi si credinciosi la sarbatoarea Intrarii in Biserica a Maicii Domnului in Catedrala Episcopala din Caransebes. Numarul mare de clerici si credinciosi a fost prilejuit de pomenirea mitropolitului Nicolae Corneanu la 100 de ani de la nastere. Vrednicul ierarh s-a nascut cu un secol in urma in data de 21 noiembrie la Caransebes.Anul acesta implinindu-se centenarul de la nasterea sa Episcopia Caransebesului a organizat ... citeste toata stirea