Un TIR condus de un sofer turc, in varsta de 40 de ani, a fost depistat de politisti in timp ce circula pe autostrada A1, in apropierea Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac 2, pe contrasens. Barbatul aflat la volanul camionului a fost amendat cu 2.900 lei si a ramas fara permis de conducere pentru 120 de zile."In dimineata zilei de 12 iulie a.c., politistii Biroului de Politie Autostrada A1 Deva-Nadlac au fost sesizati despre ... citeste toata stirea