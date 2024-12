Un tanar baut a spulberat cu masina doi pietoni, in Siclau. O femeie a murit, iar un copil de 15 ani este ranit grav

Un accident s-a produs, duminica seara, in localitatea Siclau din judetul Arad, unde o masina a lovit doi pietoni. Unul dintre ei a murit la locul evenimentului, iar celalalt, un copil de 15 ani, a fost transportat la spital, informeaza ISU Arad."La data de 15 decembrie a.c., in jurul orei 19.30, politistii Serviciului Rutier au fost sesizati despre un eveniment rutier. Din primele cercetari a reiesit ca un barbat, in timp ce conducea un autoturism pe D.J. 708 B, in Siclau, a acrosat doua ... citește toată știrea