Un tanar de 19 ani a murit dupa ce s-a rasturnat cu masina

Un accident rutier cumplit a avut loc, in noaptea de marti spre miercuri, pe un drum judetean din Arad. Un tanar de 19 ani a decedat si alte doua persoane au fost ranite, dupa ce masina in care se aflau s-a rasturnat.Potrivit Inspectoratului de Politie Judetean Arad, accidentul a avut loc pe DJ 682, in afara orasului Lipova. Soferul se deplasa spre localitatea de domiciliu Ususau, dar intr-o curba a intrat intr-un parapet, iar autoturismul s-a rasturnat.Soferul a decedat si alte doua