Un timisorean beat a provocat un grav accident pe drumul dintre Lugoj si Buzias

Doua persoane au fost ranite sambata seara pe drumul care leaga Lugojul de Buzias. Accidentul s-a produs in zona localitatii Boldur, iar victimele sunt doi soferi.Un sofer de 51 de ani nu a adaptat viteza intr-o curba la dreapta, a pierdut controlul volanului si a patruns pe contrasens, unde a lovit in plin o masina care circula regulamentar din directia Buzias spre Lugoj. In urma impactului extrem de violent, masina condusa de soferul care a provocat accidentul s-a rasturnat.Cei doi soferi ... citește toată știrea