Un val de aer arctic ajunge in Romania in urmatoarele zile. Temperaturile pot ajunge la -15 grade Celsius

Prognoza meteo pentru urmatoarele zile arata ca un val de aer arctic loveste Romania, iar temperaturile ar putea ajunge chiar si la -15 grade Celsius.Vremea se strica in urmatoarea saptamana si temperaturile vor deveni in mare parte negative din cauza unui val de aer arctic, de origine siberiana, care va traversa intregul continent, de la nord la sud.Astfel, pe parcursul saptamanii viitoare, vremea va fi deosebit de rece in mare parte din tara.Regimul termic va fi cu 10-15 grade sub ... citeste toata stirea