Un weekend plin de distractie se anunta in Iulius Town: nou spectacol imersiv cu imagini din spatiul cosmic si teatru de papusi pentru copii

Noi experiente inedite pentru toata familia, care "va vor desprinde de pamant", au loc in acest final de saptamana in Iulius Town. MINA Pop-Up lanseaza un nou spectacol imersiv, "Cosmos - Descoperim tainele universului", iar la premiera este invitat si singurul cosmonaut roman. Si Teatrul de Papusi propune in acest weekend o aventura, deasupra norilor cu o noua poveste.Noul spectacol imersiv, "COSMOS - Descoperim tainele universului", propune o incursiune captivanta si educativa in minunile ... citește toată știrea