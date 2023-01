Unic in lume, Revelionul SF 2024, la Timisoara

Clubul Helion Timisoara organizeaza, ca in fiecare an, in ultima vineri din luna ianuarie, Revelionul S.F 2024. Evenimentul va avea loc, in 27 ianuarie si a ajuns la editia 38. Ora H, cea de trecere in noul an sefist, este 22,11.In acelasi timp, cu o viteza aproape ... cosmica Helion Timisoara lanseaza un concurs special de pastile si schite SF. Pot participa tineri cu varste cuprinse intre 15 si 30 de ani. Pentru pastile SF lucrarile nu trebuie sa depaseasca 2500 semne ... citeste toata stirea