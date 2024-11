Unicul Consulat Onorific al Columbiei in Romania a fost inaugurat la Timisoara

La Timisoara, a fost inaugurat vineri, 15 noiembrie, unicul consulat onorific al Columbiei din Romania, marcand un pas important in consolidarea relatiilor diplomatice si economice dintre cele doua tari. In acest moment, consulatul onorific de la Timisoara reprezinta singura legatura diplomatica directa intre cele doua tari. Evenimentul a avut loc in prezenta Excelentei Sale, Assad Jose Jater Pena, Ambasadorul agreat al Republicii Columbia, a noului consul onorific al Columbiei la Timisoara, ... citește toată știrea