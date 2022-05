Unii soferi prefera plimbarile nocturne prin Piata Unirii. Al doilea sanctionat in doua zile - video

Politistii locali aflati in patrulare azi noapte, in zona Piata Unirii, au observat in jurul orei 01.40, cum un autoturism marca Mitsubishi, de culoare rosie, cu numere de TM, a patruns in zona pietonala pe strada Palanca, a inconjurat piata si, vazandu-i pe politistii locali in apropierea sa, a accelerat si a iesit tot pe strada Palanca. Acesta a fost insa surprins de camerele video din zona, demarandu-se si in acest caz procedura de identificare a conducatorului auto. Acesta urmeaza sa fie ... citeste toata stirea