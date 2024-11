Universitatea de Vest din Timisoara lanseaza proiectul "INSPIRE JOB" - o oportunitate pentru studenti de a-si dezvolta competentele profesionale prin stagii de practica si internshipuri relevante

Universitatea de Vest din Timisoara (UVT) implementeaza, in perioada noiembrie 2024 - octombrie 2026, proiectul "INstruire prin Stagii de Practica sau Internship-uri RElevante pentru JOBuri de calitate - INSPIRE JOB" (cod 302424). Proiectul, finantat prin Programul Educatie si Ocupare (PEO), apelul de proiecte PEO/71/PEO_P7/OP4/ESO4.5/PEO_A49, are ca scop principal sprijinirea a 400 de studenti UVT in desfasurarea stagiilor de practica si internship-uri la angajatori publici si privati, ... citește toată știrea