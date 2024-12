Universitatea de Vest din Timisoara si Societatea de Transport Public Timisoara pregatesc surprize culturale pentru pasageri

In luna decembrie, Universitatea de Vest din Timisoara (UVT) si Societatea de Transport Public Timisoara (STPT) pregatesc o serie de surprize culturale in cadrul initiativei "Tramvaiul Cultural. Surprize pe sine", care ii asteapta pe calatori in "Tramvaiul Cultural".Dupa initiativa care a transformat tramvaiul intr-o galerie urbana, menita sa ofere o experienta estetica in mijlocul activitatii cotidiene, UVT si STPT doresc sa promoveze in continuare cultura in randul comunitatii timisorene, ... citește toată știrea