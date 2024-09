Universitatea Politehnica Timisoara a atras finantari de peste 3 milioane de euro pentru doua proiecte majore

Universitatea Politehnica Timisoara isi reafirma angajamentul de a oferi sanse egale la educatie si de a sprijini incluziunea sociala, contribuind la dezvoltarea personala si profesionala a studentilor, in special a clor din grupuri defavorizate, promovand valorile unei educatii accesibile si de calitate. In acest context, universitatea anunta obtinerea finantarii pentru doua proiecte majore prin Programul Operational Educatie si Ocupare, in cadrul apelului "Primul Student din Familie," initiat ... citește toată știrea