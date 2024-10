Universitatea Politehnica Timisoara aniverseaza 25+ ani de invatamant la distanta si educatie digitala

Zeci de generatii de absolventi la ID si IFR, in cadrul a 4 specializari acreditate, sute de lucrari stiintifice publicate, milioane de ore de training dedicate digitalizarii, platformele educationale Campus Virtual UPT si UniCampus, zeci de proiecte nationale si internationale cu impact in educatie si comunitate sunt doar cateva date pentru cei peste 25 ani de invatamant la distanta si educatie digitala in Universitatea Politehnica Timisoara.Celebrarea a 25+ ani de educatie la distanta a ... citește toată știrea