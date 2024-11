Universitatea Politehnica Timisoara si Hidroelectrica - memorandum de colaborare pentru avansul tehnologic si educational

Intr-un moment definitoriu pentru parteneriatele dintre mediul universitar si sectorul energetic, Hidroelectrica, liderul national in productia de energie regenerabila si Universitatea Politehnica Timisoara (UPT), una dintre cele mai prestigioase institutii de invatamant superior tehnic din Romania, au semnat, in 5 noiembrie, un memorandum de colaborare.Acest acord are ca scop sustinerea cercetarii, inovarii si formarii viitoarelor generatii de specialisti in domeniul hidroenergiei si ... citește toată știrea