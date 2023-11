In cadrul Campusului Universitatii Politehnica Timisoara -UPT 100 ani, joi 2 noiembrie, a avut loc vernisajul unei sculpturi imense speciale, chiar pe portalul intrarii in Facultatea de Electronica, in prezenta rectorului, Florin Dragan si a autorului, englezul Steve Messam.Evenimentul s-a desfasurat in an de sarbatoare, cand UPT celebreaza 100 de ani ai acestui spatiu viu, cu o bogata mostenire culturala, iar Timisoara este capitala europeana a culturii 2023.Cu acest prilej, rectorul ... citeste toata stirea