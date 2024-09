UPT, cea mai buna dintre universitatile tehnice din Romania, in 2023, dupa numarul de autori citati

In Anul Alumni, cand Universitatea Politehnica Timisoara sarbatoreste 100 de ani de la absolvirea primei generatii de ingineri, ne indreptam atentia si catre cadrele didactice care i-au format si care dau prestigiul institutiei. Iata ca, din nou, Politehnica timisoreana este prezenta in topul celor mai citati 2% autori din lume in cel mai recent clasament Elsevier, care indexeaza datele pentru aproape 7 milioane de oameni de stiinta si care tine cont de numarul de citari.Baza de date creata, ... citește toată știrea