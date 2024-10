UPT va realiza Harta Regionala a Competentelor Viitorului

Intr-o lume aflata in continua transformare, unde digitalizarea si tehnologia joaca un rol crucial in eficientizarea proceselor, Universitatea Politehnica Timisoara isi reafirma angajamentul de a raspunde acestor provocari prin initiative inovatoare si relevante.UPT a obtinut recent finantare pentru doua proiecte esentiale in cadrul Programului Educatie si Ocupare (PEO), prin apelul "Esine Pasul". Cu un buget total de peste 7 milioane de lei, aceste initiative vor facilita formarea si ... citește toată știrea