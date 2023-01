Ursula von der Leyen e in corzi

Se adeveresc cele mai sumbre predictii care o vizeaza pe Ursula von der Leyen, sefa Comisei Europene. Se preconizeaza ca, peste cateva zile, ea sa fie audiata in asa numita sub-comisie Covid, infiintata conjunctural la nivelul Parlamentului European. Derapajele unui functionar de rang atat de inalt nu pot fi analizate si judecate nici de Comisie, nici de Consiliu. In acest caz isi intra in atributii Parlamentul, care este institutia cea mai puternica a Uniunii Europene.Doamna Ursula von der ... citeste toata stirea