Ustensilele de care ai nevoie pentru manichiura perfecta

Ar trebui sa stii ca stralucirea unghiilor tale incepe cu ustensilele potrivite. Probabil ca ti se intampla deseori sa vezi manichiura realizata la salon si sa zici "wow", insa secretul sta in ustensilele folosite, in precizia si calitatea fiecarei etape. Ca un pictor fara pensule bune sau un bucatar fara unelte ascutite, aceasta este diferenta pe care o fac ustensilele de top in manichiura ta. Daca visezi sa-ti transformi rutina de ingrijire intr-un adevarat ritual, trebuie sa fii atenta la ce ... citește toată știrea