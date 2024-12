USV a semnat contractul de finantare prin PNRR pentru formarea profesorilor din invatamantul agricol, in regiunea de vest

Universitatea de Stiintele Vietii "Regele Mihai I" din Timisoara a facut un pas important in sprijinirea dezvoltarii educatiei profesionale in regiunea de vest, semnand in 10 decembrie, la sediul Ministerului Educatiei, contractul de finantare pentru implementarea unui proiect ambitios intitulat: "Programul de formare profesionala a profesorilor din invatamantul agricol - regiunea de vest".Proiectul propus de USVT este finantat prin Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR), fiind ... citește toată știrea