UVT anunta extinderea sediului Facultatii de Arte si Design si a Facultatii de Muzica si Teatru din Timisoara prin Programul Regional Vest 2021-2027

Universitatea de Vest din Timisoara (UVT) continua extinderea sediului Facultatii de Arte si Design si a Facultatii de Muzica si Teatru din Timisoara prin Programul Regional Vest 2021-2027. Proiectul a demarat in ianuarie 2018, fiind finantat in etapa I prin Regio - Programul Operational Regional 2014-2020, Axa Prioritara 10, Prioritatea de investitii 10.1 - "Investitiile in educatie, si formare, inclusiv in formare profesionala, pentru dobandirea de competente si invatare pe tot parcursul ... citește toată știrea