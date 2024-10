UVT avanseaza doua pozitii in rankingul World University Rankings (WUR) 2025

Rezultatele Times Higher Education World University Rankings pentru editia 2025 pozitioneaza Universitatea de Vest din Timisoara intre cele 22 institutii de top din tara (locul cinci alaturi de alte universitati din Romania), in intervalul 1201-1500 la nivel mondial, fiind singura universitate din Timisoara inclusa in clasamentul celor mai prestigioase 1500 de universitati din lume.Rectorul UVT, Marilen Gabriel Pirtea: "UVT si-a imbunatatit in mod constant rezultatele in ultimi doi ani, de la ... citește toată știrea