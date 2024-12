UVT, decorata cu Ordinul "Meritul pentru Invatamant" in grad de Comandor, la aniversarea celor 80 de ani de la infiintare

Cu prilejul Zilei Nationale a Romaniei, in semn de inalta apreciere pentru rezultatele importante obtinute in procesul de formare intelectuala si umana a tinerelor generatii, pentru promovarea calitatii invatamantului universitar romanesc, Presedintele Romaniei a conferit Ordinul "Meritul pentru Invatamant" in grad de Comandor Universitatii de Vest din Timisoara, la aniversarea celor 80 de ani de la infiintare.Rectorul UVT, prof.univ.dr. Marilen Gabriel Pirtea, remarca importanta deosebita a ... citește toată știrea