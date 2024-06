Universitatea de Vest din Timisoara (UVT) este prezenta in topul Best Global Universities Rankings 2024 pe primul loc intre universitatile timisorene. In plus, UVT ocupa locul al saptelea in topul general la nivel national si se afla pe a doua pozitie la nivel national pentru domeniul Fizica. Topul este realizat de US News & World Report din Statele Unite ale Americii.In topul general Best Global Universities Rankings, UVT se pozitioneaza pe locul 7 din 19 universitati ierarhizate din Romania, ... citește toată știrea