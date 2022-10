UVT in clasamentele internationale: Rezultate Best Global Universities Rankings 2023

Universitatea de Vest din Timisoara (UVT) este prezenta in clasamentul international Best Global Universities Rankings 2023 pe a doua pozitie la nivel national, cu domeniul Fizica, ocupand la nivel national, in topul general, locul al treilea. Topul este realizat de US News & World Report din Statele Unite ale Americii.In topul general Best Global Universities Rankings, UVT se pozitioneaza pe locul 3 din 15 universitati ierarhizate din Romania. La nivel international, UVT ocupa locul 889 din ... citeste toata stirea