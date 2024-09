UVT organizeaza, in premiera nationala, cursuri postuniversitare de Asistenta Sociala Militara

Departamentul de Asistenta Sociala de la Facultatea de Sociologie si Psihologie din UVT organizeaza inscrieri, pana in data de 3 octombrie 2024, la cursurile postuniversitare din programul Asistenta Sociala Militara. Scoala universitara de Asistenta Sociala de la UVT are o traditie de peste 30 de ani, formand profesionisti care activeaza in domeniile serviciilor sociale din Romania, Europa, America de Nord, s.a.Asistenta Sociala Militara este un subdomeniu cu traditie in SUA, Franta, Canada, ... citește toată știrea