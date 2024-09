UVT - pozitia a doua la nivel national in domeniul Stiintelor Sociale si alte pozitii fruntase in alte domenii de studii, in rankingul Round University Ranking (RUR) Subject 2024

Universitatea de Vest din Timisoara, prezenta in rankingul RUR Subject Rankings editia 2024, se regaseste in toate cele sase sectiuni ale clasamentului: stiinte umaniste, stiinte ale vietii, stiinte naturale, stiinte tehnice, stiinte sociale si stiinte medicale, pe pozitii fruntase intre universitatile din Romania.Se remarca indeosebi performanta in domeniile Stiintelor sociale(pozitia a doua), a Stiintelor vietii(pozitia a treia) si a Stiintelor umaniste(pozitia a treia).Luand toti ... citește toată știrea