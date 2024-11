UVT premiata la Gala Business Awards Bucuresti pentru "Atlas Geografic General Tactil", destinat nevazatorilor

De cativa ani, CCIFER Business Awards este o competitie care celebreaza excelenta si inovatia, aducand in prim-plan expertiza si performantele companiilor si organizatiilor din comunitatea de afaceri franco-romana si recompensand reusitele care inspira.Editia din 2024 a reunit 67 de proiecte, din care juriul a ales o lista scurta de nominalizari si, in cadrul galei din 26 noiembrie, la Bucuresti, pe cei 5 castigatori.Universitatea de Vest din Timisoara a fost reprezentata in aceasta ... citește toată știrea