UVT- prezenta marcanta la cel mai mare eveniment european dedicat colaborarilor mondiale in invatamantul superior

Universitatea de Vest din Timisoara este prezenta saptamana aceasta la cel mai mare eveniment dedicat colaborarilor internationale in invatamantul superior din Europa, conferinta anuala si expozitia European Association of International Education (EAIE), aflata la cea de-a 35-a editie.Cu o prezenta constanta la acest eveniment in ultimii noua ani, noutatea de la aceasta editie o reprezinta dubla reprezentare a Universitatii de Vest din Timisoara, atat la pavilionul StudyinRomania, cat si la ... citește toată știrea