UVT si Casa Faenza au marcat Ziua Internationala de Constientizare a Autismului

Departamentul de Asistenta Sociala din Universitatea de Vest din Timisoara si Asociatia Casa Faenza din Timisoara au organizat, cu ocazia Zilei Internationale de Constientizare a Autismului, care se marcheaza in 2 aprilie, un eveniment online de informare in randul studentilor de la Departamentul de Asistenta Sociala.Tema aleasa pentru acest an, moderata de lector univ. dr. Loredana Marcela Tranca, a vizat rolul asistentului social privind incluziunea sociala a copiilor cu tulburari din ... citeste toata stirea