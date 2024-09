UVT si Muzeul Presei "Sever Bocu" din Jimbolia organizeaza Tabara de Creatie Literara "Petre Stoica"

Universitatea de Vest din Timisoara si Muzeul Presei "Sever Bocu" din Jimbolia anunta cu entuziasm organizarea celei de-a patra editii a Taberei de Creatie Literara "Petre Stoica". Acest eveniment, dedicat tinerilor scriitori pasionati de proza, poezie si eseistica, le ofera o oportunitate unica de a-si dezvolta abilitatile si de a invata de la autori consacrati din domeniu.Tabara de Creatie Literara "Petre Stoica" se va desfasura in perioada 25-29 septembrie 2024, atat in Jimbolia, cat si in ... citește toată știrea