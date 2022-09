UVT - unul dintre partenerii principali ai povestii "Oravita, Capitala Tineretului din Romania 2024"

In data de 17 septembrie 2022, va avea loc anuntarea castigatorilor si decernarea premiilor in competitia organizata pentru desemnarea Capitalei Tineretului din Romania 2024, intr-un eveniment ce urmeaza sa aiba loc la Cluj, care va culmina prin Gala finala a competitiei.Universitatea de Vest din Timisoara isi asuma rolul in comunitate si societate si continua sa fie un actor principal in promovarea educatiei, stiintei, antreprenoriatului si culturii, punand accent pe dezvoltarea tinerelor ... citeste toata stirea