UZPR Timis are un program bogat de manifestari cultural stiintifice, in luna noiembrie 2024

Uniunea Ziaristilor Profesionisti din Romania filiala "Valeriu Braniste" Timis are un program bogat de manifestari cultural stiintifice, in luna noiembrie 2024.Astfel, in data de 4 noiembrie, UZPR Timis a organizat dezbaterea Cultura istorica in publicatii. Cu acest prilej a fost prezentata revista "Columna 2000" numarul 97- 98 din iunie 2024 si au fost lansate lucrarile Marele razboi taranesc din 1514 condus de Gheorghe Doja si Stefan cel Mare si Sfant versus Christiane si Fidey Athleta, ... citește toată știrea