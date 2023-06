Vara superevenimentelor la Teatrul National din Timisoara continua in luna iulie cu trei manifestari de exceptie. Astfel, Teatrul National din Timisoara prezinta in prima zi a lunii iulie, de la ora 18, in Sala Mare, unul dintre spectacolele sale emblematice: HAMLET, in traducerea remix a lui Peca Stefan.Spectacolul, semnat de regizoarea Ada Lupu Hausvater, recupereaza textul lui Shakespeare in termenii si in provocarile prezentului, bucurandu-se de prezenta exceptionalului actor Claudiu ... citeste toata stirea