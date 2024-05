Vasile Dincu: "Mircea Geoana ar putea sa fie in finala prezidentiala"

Vasile Dincu, fost ministru al Apararii si presedintele Consiliului National al PSD, a declarat sambata, 25 mai, ca Mircea Geoana este credibil, data fiind functia inalta pe care o ocupa in sistemul international. Acest lucru este unul dintre atuurile care il fac un posibil candidat pentru turul final al alegerilor prezidentiale de la finalul acestui an, in opinia sociologului.Dincu sustine ca Geoana, actual secretar general adjunct al NATO si posibil candidat pentru fotoliul de la Cotroceni, ... citește toată știrea