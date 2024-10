Vernisajul expozitiei "Vatra" la Muzeul National al Banatului

Muzeul National al Banatului, in colaborare cu Muzeul Municipal Beius si Asociatia Bihorenilor din Banat cu sprijinul Consiliului Judetean Timis, va invita joi, 3 octombrie, la ora 16:00, la vernisajul expozitiei "Vatra", un eveniment de exceptie care va avea loc in sala de Pedagogie Muzeala a Bastionului Maria Theresia (strada Martin Luther nr. 4, Timisoara). Aceasta expozitie reprezinta o ocazie unica de a descoperi o serie de obiecte de tezaur aduse in premiera la Timisoara, din colectia ... citește toată știrea