Veste mare pentru judetul Arad si Timis! Un obiectiv extrem de important va fi finantat din fonduri europene, in cadrul proiectului Via Carpatica.Ministrul PSD al Transporturilor, Sorin Grindeanu, a anuntat faptul ca drumul expres Oradea - Arad si "autostrada Calafat - Lugoj" au fost incluse in Proiectul Via Carpatia, iar cele doua proiecte au o valoare de aproximativ 2,5 miliarde euro.Drumul expres Arad - Oradea traverseaza zone deschise: terenuri agricole si pajisti. ... citeste toata stirea