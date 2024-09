VGP construieste o fabrica in vestul tarii pentru elvetienii de la VAT, producator si furnizor global de valve de vid

Dezvoltatorul de spatii logistice si industriale VGP construieste o noua fabrica pentru compania elvetiana VAT in parcul logistic de la Arad.VAT Romania este noul chirias al VGP in parcul de la Arad. Dezvoltatorul construieste aici unitati de productie, birouri si o cantina pentru angajati. In total, 21.000 de mp de noi spatii pentru filiala de pe plan local a companiei elvetiene, care este prezenta in Romania din 2001.Noua fabrica va deveni complet operationala la inceputul anului 2026, cu ... citește toată știrea