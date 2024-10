Via Profi primeste cea mai importanta recunoastere pentru dezvoltarea comunitatilor din Romania: Gold in Community Index 2024

PlatformaVia-Profi.ro, lansata de Profi in urma cu doar un an, primeste cea mai importanta recunoastere pentru dezvoltarea comunitatilor din Romania. Recunoasterea Gold inCommunity Index(Marca Inregistrata) 2024, pentru cresterea nivelului de constientizare,vine dupa o analiza complexa care cuprinde un set de 43 de indicatori aliniati la cele mai importante standarde internationale din domeniul investitiilor in comunitati."Punem mult suflet in Via Profi si ne bucuram ca sunt remarcate ... citește toată știrea