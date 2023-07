Viceprimarul Timisoarei, Cosmin Tabara, ia si el atitudine cu privire la decizia prefecturii de a inchide stabilimentul oamenilor fara adapost de la Fundatia Timisoara 89.Tabara atrage atentia ca, in numele unui exces de zel, sa nu fie aruncati oamenii in strada, exact de unde au venit."Ieri, am aflat, cu stupoare, din presa, ca la Fundatia Timisoara 89, unul dintre ONG-urile de suflet ale Timisoarei, in urma unui control al Prefecturii, au fost depistate nereguli in urma carora s-a dispus ... citeste toata stirea