Viceprimarul Ruben Latcau, audiat la DNA intr-un dosar privind compania de termoficare Colterm Timisoara

Viceprimarul municipiului Timisoara, Ruben Latcau (USR), este audiat, miercuri, la DNA Timisoara, intr-un dosar de coruptie, in rem, privind compania de termoficare Colterm. Latcau a afirmat, la intrarea in sediul DNA Timisoara, ca este chemat pentru a fi audiat ca martor, scrie news.ro.Ruben Latcau s-a prezentat, miercuri, la sediul DNA, pentru a fi audiat in dosarul privind compania termoficare Colterm."E o chemare pentru o declaratie, ca martor in acelasi dosar in care am mai fost chemat. ... citeste toata stirea