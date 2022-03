Viceprimarul Ruben Latcau, prins din nou in ofsaid de Roxana Iliescu

Roxana Iliescu, sursa - FacebookRoxana Iliescu, consilier local PRO Romania, ii atrage viceprimarului userist al Timisoarei, Ruben Latcau, ca incurca administratorul special cu cel juridic. Totul a pornit de la adresa consortiului care are, dintre cele doua, rolul din urma in cadrul insolventei Colterm. In acel document, i se cerea primariei sa plateasca de urgenta 2,3 milioane de lei, datorii vechi si de ani de zile catre compania de termoficare. Latcau nu s-a limitat la punctul de vedere al ... citeste toata stirea