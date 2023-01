Victor Piturca, retinut de procurorii DNA, pentru achizitii de masti realizate in timpul pandemiei

Fostul selectioner Victor Piturca a fost retinut de procurorii DNA, fiind acuzat intr-un dosar care vizeaza achizitii realizate in timpul pandemiei. Victor Piturca a fost audiat de catre procurorii DNA. Ancheta vizeaza achizitii de masti realizate in timpul pandemiei. Dupa audieri, procurorii au dispus retinerea fostului selectioner, scrie news.ro.Libertatea scria in urma cu un an ca 98% dintre banii aferenti unui contract incheiat de MApN cu firma Helios Dentserv, care a presupus ... citeste toata stirea