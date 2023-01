Victorie in primul meci disputat in 2023 de juniorii SCM UVT OHMA sub 18 ani

SCM UVT OHMA Timisoara s-a impus cu scorul de 71-64 in partida disputata pe terenul echipei ACS Petras Neamt Piatra Neamt, contand pentru etapa inaugurala din faza secunda a Campionatului National de Baschet Masculin U18.Antrenorul Radenko Toroman nu a avut la dispozitie sase jucatori din rotatia principala.Au lipsit, din cauza unor probleme medicale, Horga, Jude, Stajic, Jurchescu, Ciocloda si Jurma, in timp ce Hanea a evoluat desi tocmai isi revenise dupa o perioada in care a fost bolnav. ... citeste toata stirea