Viena, in prag de sarbatoare, o bucurie simpla si un sir de uimiri pe care orice adult le percepe ca un copil. Se pun siragurile de becuri si ghirlandele ce vor fi aprinse pentru Craciun. Magazinele, restaurantele si cafenelele sunt in forfota sarbatorilor, si ele. Totul pare bine si frumos. Urmeaza organizarea targurilor de Craciun... Repet: "totul pare bine si frumos". Totusi, o anumita alerta exista si ea este legata clar de ceea ce se petrece in Israel, in Fasia Gaza, in locul in care ... citeste toata stirea