Aproape 200.000 de lei va plati Timisoara, din bugetul departamentului Timpark, pentru realizarea studiului de fezabilitate aferent ridicarii unei parcari supraetajate an zona unde se afla Gara de Nord, in spatele blocurilor de pe Dragalina si Titulescu. Contractul a fost atribuit unei firme din Bucuresti care pare a fi una "sanatoasa", are o cifra de afaceri de peste zece milioane de lei si 45 de angajati.Viitoarea parcare ar urma sa aiba parter, doua etaje si terasa circulabila. Investitia ... citeste toata stirea