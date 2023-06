Vineri, 9 iunie, intre orele 9-14 se va efectua spalarea retelei de distributie in mai multe localitati. Pe durata lucrarilor se va intrerupe furnizarea apei in Bichigi si in Faget, pe strazile Stefan cel Mare, Calea Lugojului, Coriolan Brediceanu, Stadionului si 1 Decembrie 1918.Lucrarile de spalare urmaresc sa asigure o calitate corespunzatoare a apei potabile si sunt o parte a activitatii desfasurate de Aquatim in cadrul mentenantei ... citeste toata stirea